Carillon van Domtoren gaat vrijdag na bijna vier maanden restauratie weer klinken

Na bijna vier maanden is de restauratie van het carillon van de Domtoren afgerond. Dat betekent dat aanstaande vrijdag voor het eerst het klokkenspel wordt geluid sinds de start van de restauratie eind februari. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig heeft om 16.00 uur de primeur op het gerestaureerde carillon.

Tijdens de restauratie werd het klavier gerestaureerd en zijn meerdere klepels vernieuwd. De vijftig klokken van het carillon waren nog in goede staat en hoefden niet gerestaureerd te worden. “De klank is door de restauratie echt verbeterd”, zegt stadsbeiaardier Fiebig. “Wat is het mooi dat de stad deze zomer weer volop van muziek uit de Domtoren kan genieten.”

Vanaf vrijdag is het Domcarillon weer te horen en speelt Fiebig om 16.00 uur het eerste concert op de gerestaureerde carillon. Vanaf dat moment zijn de concerten weer wekelijks op vrijdag om 16.00 uur en zaterdag om 11.00 uur.

Concerten

De terugkeer van het carillon komt op het juiste moment. In juli en augustus vinden namelijk de jaarlijkse zomeravondconcerten plaats in Utrecht, waarbij beiaardiers uit binnen- en buitenland concerten geven op de beiaard van de Domtoren. Eind augustus vindt daarnaast het Wereldbeiaardcongres plaats in Utrecht. Zo’n 120 beiaardiers van over de hele wereld komen tijdens dit congres naar de Domstad om diverse concerten te geven.

Gehele restauratie

De restauratie van het carillon is onderdeel van de restauratie van de gehele Domtoren. De Domtoren staat sinds 2019 in de steigers. Vanaf de zomer van dit jaar verdwijnen de steigers rondom de bovenste veertig meter van de toren. Naar verwachting is de gehele restauratie in medio 2024 gereed, waarna de bouwplaats onderaan de toren ook wordt opgeruimd.