Carrièreswitchers Willemine en Henk openen bakkerij aan Utrechtse Oudegracht met gratis ‘kameelbollen’

Zonder dat Willemine de With (33) en Henk te Velde (35) het van elkaar weten, gooien ze zo’n twee jaar geleden beiden het roer om. Ze zeggen hun baan op om bakker te worden. Zaterdag 21 juni openen ze het resultaat van die gedeelde droom aan de Oudegracht: Bakkerij Kameel. Om dat te vieren, delen ze duizend keer hun specialiteit ‘de kameelbol’ uit.

Henk is geboren en getogen in Utrecht en woont sinds kort in De Bilt. Willemine komt oorspronkelijk uit Amersfoort, maar woont al geruime tijd in Utrecht. Beiden maakten ze een opvallende carrièreswitch: Henk werkte ruim twaalf jaar als militair bij de landmacht, Willemine zat jarenlang in de corporate wereld.

Om zich te richten op hun passie voor bakken, besluiten ze allebei het roer om te gooien. Daarvoor zeggen ze beiden zo’n twee jaar geleden hun baan op. Bijzonder is dat ze elkaar dan nog niet kennen. Als de twee ‘via via’ met elkaar in contact komen, ontdekken ze dat ze dezelfde carrièreswitch hebben gemaakt. Het klikt en ze besluiten samen verder te gaan. Twee jaar later is Bakkerij Kameel aan de Oudegracht 249 het resultaat.

Kameelbollen

Henk en Willemine bakken alles zelf. Naast biologisch zuurdesembrood en stokbrood maken de bakkers ook kaneelbroodjes, croissants en andere zoetigheden. “Voor een bakker hoeven we er gelukkig niet mega vroeg uit. Onze eerste dienst begint om 06.00 uur,” zegt Henk.

Het kameelbroodje is hun specialiteit. Deze maken ze naar recept van Henk’s moeder. “Ik ben half Fins. Daarom maak ik de kaneelbroodjes zoals ik die uit Scandinavië ken – geknoopt, in plaats van opgerold zoals de Amerikaanse versie. Naar mijn moeders recept voeg ik daar nog wat volkorenmeel aan toe. Meel en kaneel maakt kameel.”

Opening

De afgelopen weken draaiden ze al proef. “Dat was een testfase. Toch wisten al veel mensen ons te vinden. Maar vanaf zaterdag is het officieel. Om dat te vieren delen we duizend kameelbroodjes uit. Op is op, en we geven er één per persoon. Verder is er natuurlijk van alles lekkers te krijgen.”

Bakkerij Kameel is open van woensdag tot en met zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur.