Castellum Hoge Woerd blijft voorlopig gesloten na instorten plafond

Castellum Hoge Woerd blijft voorlopig gesloten nadat een deel van het plafond op 29 augustus naar beneden kwam. Het onderzoek wordt naar verwachting eind september afgerond. Daarna wordt gekeken in welke vorm het gebouw weer open kan.

Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn biedt onderdak aan onder meer een museum, theater, een café en een stadsboerderij. In het museum ligt ook het bekende schip De Meern 1, het best bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa is gevonden.

Het is nog onduidelijk hoe het plafond in het restaurant naar beneden kon komen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en is het pand gesloten. “We verwachten dat het onderzoek eind september is afgerond. Op het moment dat dat het geval is, wordt opnieuw gekeken wanneer en in welke vorm het paviljoen en de theaterzaal weer kunnen worden geopend”, schrijft de gemeente, van wie het pand is, op haar website.

Impact sluiting groot

De impact van de sluiting is volgens de gemeente groot. “Er zijn – aan het begin van het nieuwe theaterseizoen – al veel voorstellingen geannuleerd, en ook het museum en café zijn gesloten voor publiek.” Het buitengedeelte van Steede Hoge Woerd is wel toegankelijk.