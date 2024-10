Castellum Hoge Woerd in Utrecht gaat eind deze week weer open, nadat plafond naar beneden kwam

Bijna twee maanden nadat een deel van het plafond naar beneden kwam, gaat Castellum Hoge Woerd in Utrecht weer open. Dat gebeurt aanstaande zondag met een speciaal herfstprogramma.

Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn biedt onderdak aan onder meer een museum, theater, een café en een stadsboerderij. Eind augustus kwam een deel van het plafond van het complex naar beneden. Direct daarna werden de deuren gesloten en is een onderzoek gestart.

Eind september werd gezegd dat Castellum Hoge Woerd ‘voorlopig’ gesloten zou blijven. Er werd namelijk nog onderzoek gedaan naar hoe het plafond naar beneden kon komen. Nu is bekend dat de deuren aanstaande zondag weer opengaan.

Er is volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht uitgebreid onderzoek gedaan door een specialistisch team. Er zijn inmiddels maatregelen genomen, en het theater en museum zijn veilig verklaard.

Zeer goed nieuws

Museum Hoge Woerd trapt zondag af met een reeks speciale ‘herfstactiviteiten’. Het programma is hier te vinden. “De gemeente is blij dat het is gelukt om Castellum, net voor de herfstvakantie, weer open te stellen voor publiek. Dit is zeer goed nieuws alle bezoekers, jong en oud, die vanaf nu weer naar het theater, het museum en de stadsboerderij kunnen”, aldus een woordvoeder van de gemeente Utrecht.