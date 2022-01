Castellum Hoge Woerd in Utrecht opent twee nieuwe onderdelen: FlexExpo en ArcheoLab

Castellum Hoge Woerd heeft twee nieuwe onderdelen aan het museum toegevoegd. Sinds zaterdag zijn de FlexExpo en het ArcheoLab te bezoeken.

Wethouder Anke Klein opende beide nieuwe onderdelen van Castellum Hoge Woerd. In de FlexExpo leren bezoekers over de historische achtergrond van Castellum Hoge Woerd. Ook biedt het ruimte voor exposities over andere onderwerpen. Bij het ArcheoLab gaan jonge bezoekers zelf aan de slag: zij kunnen hier in labjassen proefjes doen en zelf archeologische materialen onderzoeken.

“Het is heel tof om te zien hoe erfgoed, cultuur en natuur in de FlexExpo en het Archeolab samenkomen”, zegt wethouder Klein over de opening van de nieuwe onderdelen. “Met de ‘Creatie van het Castellum’, de vaste presentatie van de FlexExpo, komt het verleden van deze plek, inmiddels Werelderfgoed, dichterbij en wordt de geschiedenis beleefbaar. Er valt zoveel te leren en te ontdekken in het Archeolab. Voor jong en oud! Ik ben trots op deze rijke toevoegingen aan het Castellum in onze gemeente.”

FlexExpo

De FlexExpo laat in de basisopstelling zien hoe het Castellum Hoge Woerd tot stand is gekomen. 25 jaar geleden werd hier een Romeins schip opgegraven, later omgedoopt tot De Meern 1. In de loop der tijd werd duidelijk dat er op de Hoge Woerd een Romeins fort stond. De FlexExpo vertelt onder meer hoe het ontwerp van het moderne Castellum tot stand is gekomen.

De expositiemeubels kunnen ook worden gebruikt voor andere exposities. Dat kunnen archeologische tentoonstellingen zijn, maar ook exposities van kunst of foto’s, of projecten door scholen of vanuit de wijk. Medio februari opent de eerste tentoonstelling, die is gemaakt door cliënten van zorgverlener Abrona.

ArcheoLab

In Castellum Hoge Woerd was eerder al het Educatorium te vinden, een plek waar schoolklassen terechtkunnen. Nu is daar een ware werkplaats bijgekomen. Kinderen mogen hier zelf als amateur-archeoloog aan de slag. Ook voor hobby-archeologen biedt de werkplaats ruimte om hun vondsten te onderzoeken, in elkaar te puzzelen en te fotograferen.

