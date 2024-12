CastellumCafé in Utrecht blijft waarschijnlijk nog maanden dicht na instorten plafond

Het CastellumCafé in Castellum Hoge Woerd in Utrecht blijft voorlopig dicht. Nadat deze zomer een deel van het plafond naar beneden kwam is onderzoek gedaan naar de oorzaak. Daaruit bleek dat het beton in met name het café versterkt moet worden. In augustus kwam een deel van het plafond van Castellum Hoge Woerd naar beneden. Niemand raakte daarbij gewond, maar de deuren van het gebouw waar onder andere een podium en museum zijn te vinden moesten direct dicht. Ook startte een onderzoek naar de oorzaak. Bijna twee maanden later gingen het museum en theater van Castellum Hoge Woerd weer open. De deuren van het CastellumCafé bleven echter gesloten, en die blijven voorlopig ook dicht. Palen Uit dat onderzoek is namelijk gebleken dat de betonconstructie in het café verbeterd moet worden. Een aannemer heeft al een voorstel gedaan, waarin onder andere staat dat er palen moeten komen om het plafond te ondersteunen. "Het aanbrengen van deze extra palen heeft gevolgen voor de wijze van het gebruik van de ruimte van het CastellumCafé", schrijft de gemeente. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden beginnen en hoe ze zullen duren. "De verwachting is dat het café-gedeelte helaas nog zeker enkele maanden gesloten zal zijn."

