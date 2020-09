Catharijnesingel bij TivoliVredenburg dit weekend afgesloten wegens werkzaamheden

De Catharijnesingel mag dan weer open zijn voor vaarverkeer, aan de weg wordt nog wel gewerkt. Van 25 tot 28 september vinden werkzaamheden plaats bij de kruising van de Catharijnesingel en het Vredenburgviaduct.



De Catharijnesingel en de brug zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Van vrijdag 25 september 18.00 uur tot maandag 28 september 6.00 uur worden auto’s, fietsers en voetgangers omgeleid.

De weg van de kruising tot het Poortgebouw werd eerder al verbouwd, maar nu wordt ook het kruispunt zelf aangepakt. Er komt nieuw asfalt en er worden lijnen getrokken.

Winkels, parkeergarages en woningen blijven volgens de gemeente gewoon bereikbaar. De bussen rijden over een andere brug, maar blijven tijdens de werkzaamheden doorrijden. Voor auto’s, fietsers en voetgangers gelden omleidingsroutes.

Omleidingen

Fietsers worden omgeleid via de Stationspleinstalling en de Smakkelaarskade naar het Vredenburg. Voetgangers worden omgeleid via Smakkelaarskade-Catharijnesingel en lopen over de brug voor de Stadskamer naar het Vredenburgplein.

Auto’s worden omgeleid vanuit de Amsterdamsestraatweg richting Ledig Erf en de andere kant op, vanuit Ledig Erf naar de Amsterdamsestraatweg.