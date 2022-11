Catharijnesingel in Utrecht is uit 326 inzendingen gekozen als winnaar van belangrijke Europese prijs

Het project Catharijnesingel heeft de European prize for urban public space 2022 gewonnen. Uit 35 landen werden 326 projecten ingezonden. Een internationale jury koos daaruit de Catharijnesingel als winnaar.

De European prize for urban public space 2022 is een prijs van het Centre of Contemporary Culture of Barcelona. De wordt elke twee jaar uitgereikt aan ingrepen in het landschap ‘die de stedelijke openbare ruimte herstellen en verbeteren’. OKRA Landschapsarchitecten gaf de Catharijnesingel vorm en zond het project ook in voor de prijs.

Het verhaal is inmiddels bekend: de Catharijnesingel werd in de jaren 70 gedempt om er een autoweg aan te kunnen leggen. Die ingreep werd jaren later als fout gezien, waarop de gemeente besloot de singel weer in ere te herstellen. Inmiddels is de singel weer helemaal rond.

Stedelijke transformatie

De jury van de prijs concludeert dat ‘de Catharijnesingel een modelproject is geworden voor stedelijke transformatie waarmee een leefbare en klimaatbestendige toekomst voor de stad wordt veiliggesteld’.

Wethouder Eelco Eerenberg noemt de prijs ‘een prachtige erkenning voor onze geliefde singel’. “Deze prijs toont weer eens aan hoe bijzonder het is dat al die betrokken Utrechters die zich jarenlang hard hebben gemaakt voor het herstel van de singel. En het is ook een erkenning voor al die professionals, waaronder OKRA landschapsarchitecten, die lef hebben getoond door de fout uit het verleden te transformeren tot een gebied waar allerlei stedelijke functies natuurlijk door groen en water worden verbonden.”

