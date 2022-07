Catharijnesingel in Utrecht is een van de vijf finalisten voor de European Public Space Prize 2022

De herinrichting van de Catharijnesingel in Utrecht door landschapsarchitect OKRA zit bij de vijf finalisten voor de European Public Space Prize 2022. Dat heeft het Centre of Contemporary Culture of Barcelona bekendgemaakt. De Catharijnesingel is de enige Nederlandse inzending op de shortlist.

Met de selectie op de shortlist maakt het project kans op een tweejaarlijkse prijs voor ingrepen in het landschap in de openbare ruimte van de stad. Uit 326 inzendingen vanuit heel Europa belandden 25 projecten in de voorselectie, waaronder ook het Spoorpark in Tilburg. Nu is de Catharijnesingel het enige Nederlandse project dat nog over is als een van de kanshebbers.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

“Dit project geldt als het sluitstuk van het herstel van de Utrechtse stadssingel”, schrijft landschapsarchitect OKRA. “Hiermee is niet alleen de controversiële transformatie van ruim 50 jaar geleden tot stadssnelweg ongedaan gemaakt, maar zijn ook nieuwe oplossingen geïntroduceerd om de singel extra kwaliteit te geven op het gebied van verblijfskwaliteit, beloopbaarheid, natuur-inclusiviteit en klimaatadaptatie.”

De herinrichting onder en rond de A8 in Zaanstad hoort bij een van de eerdere winnaars van de prijs. Ook de herontwikkeling van het havengebied in Marseille en het nieuwe operagebouw van Oslo vielen eerder in de prijzen. In november wordt bekend wie de European Public Space Prize van dit jaar gaat winnen.