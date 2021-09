Catharijnesingel Zuid krijgt een klimaatbestendige riolering en herinrichting

De Catharijnesingel Zuid, het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug, krijgt een nieuwe inrichting. Eerst komt er een nieuwe rioolaansluiting. Volgend jaar komen er bomen, meer groen en wordt de maximale snelheid 30 kilometer per uur. Ook komt er een voetpad langs de singel.

De werkzaamheden gaan op maandag 20 september van start. De zijstraten Moreelsepark, Sterrenbos en de Nicolaas Beetsstraat krijgen dan een aparte rioolaansluiting.

De nieuwe rioolaansluiting moet ervoor zorgen dat het regenwater lokaal kan worden opgevangen en vastgehouden. De speciale rioolbuizen worden aangesloten op de singel om bij heftige buien het overtollige water direct te kunnen lozen.

Verkeer

Auto’s kunnen blijven rijden via de Catharijnesingel Zuid; ze passeren de werkzaamheden om en om en er komt tijdelijk een verkeerslicht te staan. Fietsers worden omgeleid via de Herman Gorterstraat. Voetgangers kunnen langs het werk lopen via het voetpad.

De werkzaamheden aan het riool moeten tot eind 2021, begin 2022 duren. Volgens de plannen moet in de zomer van 2022 de hele herinrichting af zijn.