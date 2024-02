CBS: Minder nieuwbouwwoningen in Utrecht opgeleverd dan afgelopen jaren

In Utrecht werden afgelopen jaar minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in de zeven jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook landelijk is er een daling te zien.



Utrecht kreeg er in 2023 1.755 nieuwbouwwoningen bij. Dat is een stuk minder dan bijvoorbeeld in 2022, toen er 2.956 nieuwbouwhuizen werden opgeleverd. Ook in de jaren daarvoor schommelde het aantal opgeleverde woningen zo rond de 2.500. In zeven jaar tijd kwamen er niet zo weinig nieuwbouwwoningen bij als vorig jaar.

Tekst loopt door onder de grafiek

Het CBS deed onderzoek naar de hoeveelheid opgeleverde nieuwbouwwoningen in Nederland en kwam tot de conclusie dat er ook landelijk minder bij kwamen. Van 2019 tot 2021 liep het aantal nog op, maar sindsdien is er een daling. In 2023 ging het om 73.000 nieuwbouwwoningen, terwijl dat aantal in 2022 nog bijna 75.000 was. Wel ligt het aantal in 2023 boven het gemiddelde (61.000) van de afgelopen tien jaar.

Verleende vergunningen

Het CBS kijkt aan de hand van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoe de bouw er in de nabije toekomst ongeveer uit gaat zien. Als een vergunning voor een nieuwbouwwoning verleend is, duurt het vervolgens ongeveer twee jaar voordat die er staat.

Landelijk werd vorig jaar voor bijna 55.000 nieuwbouwwoningen een vergunning afgegeven, wat 15 procent minder is dan in 2022. In 2016 werden voor het laatst minder nieuwbouwwoningen vergund dan in 2023. Van de gemeente Utrecht zijn geen exacte getallen bekend, maar wel van de provincie. In de provincie werden in 2023 vergunningen gegeven voor de bouw van 5.047 huurwoningen en 2.074 koopwoningen.

De daling van het aantal gegeven vergunningen kan verschillende redenen hebben. Onder meer stijgende bouwkosten maken dat nieuwbouwprojecten de afgelopen tijd moeilijk rondkomen.

Woningvoorraad

Er werden dan minder nieuwbouwwoningen opgeleverd, de woningvoorraad in de stad groeide wel. De woningvoorraad wordt bepaald aan de hand van het aantal woningen dat erbij komt en het aantal woningen dat verdwijnt. Woningen kunnen erbij komen omdat ze nieuw gebouwd worden, maar ook door bijvoorbeeld splitsing van woningen en het maken van appartementen in kantoorgebouwen. Door onder meer de sloop van woningen neemt de woningvoorraad juist af.

De woningvoorraad in Utrecht komt uit op 167.124. In 2022 was dat 165.400. Het aantal woningen in Utrecht nam vorig jaar dus toe met 1.724. De ‘woningvoorraad’ in Nederland nam in 2023 toe tot 8,2 miljoen woningen.