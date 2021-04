CBS stopt na kritiek van Universiteit Utrecht met begrippen ‘westers’ en ‘niet-westers’

Het CBS gaat stoppen met onderscheid maken tussen ‘westers’ en ‘niet-westers’. Een woordvoerder van het CBS zegt tegen NRC dat het bureau zich bewust is van “de discussie in de samenleving en onder wetenschappers”.

De discussie over de begrippen werd in Utrecht aangewakkerd toen de Universiteit Utrecht deelnam aan de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS. De universiteit wilde door mee te doen de diversiteit onder medewerkers in kaart brengen, maar er was kritiek van medewerkers op de indeling in Nederlandse, westerse en niet-westerse achtergrond.

NRC beschikt ook over een aanstaand beleidsadvies door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), dat waarschijnlijk nog voor de zomer verschijnt. De WRR roept de overheid daarin op om Nederlanders niet in te delen in mensen met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond, omdat het onderscheid volgens het WRR niet wetenschappelijk onderbouwd is en ‘negatieve associaties’ oproept.

Rangschikking

De WRR vindt dan ook dat de protesterende medewerkers van de Universiteit Utrecht gelijk hebben, schrijft NRC. “Het zet die groep migranten apart als ‘niet van hier’. De tweedeling ‘westers en niet-westers’ is daarmee ook een rangschikking in plaats van een neutrale nevenschikking. Dat speelt in het bijzonder bij de tweede generatie, die in Nederland is geboren en getogen, maar toch als niet-westers wordt gelabeld”, staat in het rapport van de WRR.

Het indelen in westers en niet-westers is ook steeds minder informatief, stelt het de WRR in het rapport. “Kenniswerkers uit India, studenten uit de Antillen en asielzoekers uit Eritrea vallen allemaal onder niet-westers, terwijl kenniswerkers uit Japan, studenten uit Indonesië en asielzoekers uit Tsjetsjenië onder westers vallen”, zo schrijft de WRR.

Alternatief

Als alternatief voor het indelen in westers en niet-westers is het volgens de WRR beter om groepen te vergelijken met de hele Nederlandse bevolking, schrijft NRC. Ook zouden specifieke migrantengroepen vergeleken kunnen worden met alle inwoners met een migratieachtergrond.

NRC schrijft tot slot dat het CBS de begrippen niet lang meer zal gebruiken. “De uitgang is in zicht”, zegt een woordvoerder tegen de krant. Volgens de woordvoerder gaat de afschaffing geen jaren meer duren. Vooral de ‘praktische consequenties’ maken het afschaffen van de termen moeilijk, omdat er grote aanpassingen moeten worden gedaan in de datasystemen van het CBS.