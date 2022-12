‘CDA maakt zich zorgen over toegankelijkheid van Utrecht voor automobilisten met een beperking’

De Utrechtse fractie van het CDA zegt zich zorgen te maken over de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking. Nu al zou een deel van deze groep moeite hebben met het vinden van een parkeerplek aan de rand van het betaald parkeergebied, terwijl automobilisten straks overal in Utrecht moeten betalen om hun voertuig te parkeren.

Bert van Steeg van het CDA zegt dat de fractie de afgelopen maanden op verschillende momenten is benaderd door mensen met een beperking, die niet in het bezit zijn van een gehandicaptenkaart. Omdat automobilisten hun voertuig aan de randen van het betaald parkeergebied neerzetten om vanuit daar door te reizen, hebben bewoners moeite om een plekje te vinden.

Mensen met een beperking worden hierdoor volgens Van Steeg extra getroffen. “Met name voor hen die de auto in het verleden eenvoudig voor, of nabij het huis konden parkeren, maar nu merken dat er alleen veel verder van het huis ruimte is voor hun auto.” Het CDA zegt zich zorgen te maken over de toegankelijkheid van de stad en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.

Maatwerk

Zo wil de partij onder meer weten of het college de problematiek voor mensen met een beperking die niet in het bezit zijn van een gehandicaptenkaart herkent. Ook is de fractie benieuwd op welke manier de gemeente rekening houdt met deze problemen nu er plannen liggen om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. “Deelt het college de mening dat hier maatwerk nodig is […]?”

Tot slot zou het voor mensen met een beperking niet altijd duidelijk zijn hoe zij een gehandicaptenparkeerplek kunnen krijgen. In de regels hierover zou nu nog te lezen zijn dat er ‘nadere afspraken’ gemaakt gaan worden. “Waarom is de nadere beleidsregel nog niet gepubliceerd”, aldus Van Steeg.