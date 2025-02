Cel- en taakstraffen voor 21 relschoppers FC Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland heeft 19 mannen en 2 minderjarige jongens veroordeeld vanwege de rellen bij de Galgenwaard na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 26 mei 2024. De hoogste celstraf die is opgelegd, is 10 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. Alle veroordeelden hebben daarbij ook een gebiedsverbod van drie jaar.

Op 26 mei van het vorige jaar gaat het mis na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Na een grimmige sfeer tijdens de wedstrijd, zoeken hooligans elkaar op rondom de Galgenwaard.

Hulpdiensten werden geconfronteerd met fors geweld door FC Utrecht-supporters. De Mobiele Eenheid werd aangevallen met stenen, putdeksels en fietsen. Omstanders en politiemensen raakten daarbij ook gewond.

Conclusie

19 mannen en 2 minderjarigen hebben daarvoor nu een cel- of taakstraf opgelegd gekregen. Zo schrijft de rechtbank: “Uit de beelden en eigen (bekennende) verklaringen concludeert de rechtbank dat 21 verdachten betrokken waren bij de rellen en geweld pleegden richting de politie.” Relschoppers gebruikten zowat alles wat los en vastzat om te gebruiken tijdens de wandaden.

Een kwalijke zaak waar iedere relschopper schuldig aan is, zegt de rechtbank: “De veroordeelden hebben met hun gedrag een bijdrage geleverd aan de ontremmende en gewelddadige sfeer.”

‘Niet herkend’

7 verdachten worden in de zaak vrijgesproken. De rechtbank zegt dat er niet met volle overtuiging gezegd kan worden dat de mannen op camerabeelden te zien zijn. “Daarnaast zijn deze verdachten door de politie herkend, maar de rechtbank oordeelt dat deze herkenningen niet als bewijs gebruikt kunnen worden.”

Bovendien zouden sommige processen-verbaal onzorgvuldig en tegenstrijdig zijn opgesteld, meent de rechtbank.”En aangezien deze verdachten niet hebben bekend, kan de rechtbank niet vaststellen dat ze ook daadwerkelijk de personen op de beelden zijn die meedoen aan de rellen.”

Schadevergoeding

Ook waren er een aantal politieagenten die om een schadevergoeding vroegen via de rechtbank. Dat deden zij in eerste instantie anoniem vanwege veiligheidsoverwegingen. Dat mocht alleen niet, oordeelde de rechtbank. “Naam en geboortedatum zijn vereist zijn om een schadevergoeding te kunnen vragen. Dit volgt uit de wet.” 14 politieagenten maakten vervolgens alsnog hun naam en geboortedatum bekend, waarna zij een deel van de gevraagde schadevergoeding hebben gekregen. Het is niet bekend om welke bedragen het gaat.

Ook zijn er (gedeeltelijke) vergoedingen voor de schade aan politievoertuigen, de slagboom die het tijdens de rellen moest ontzien, en het stadion. “Ook de anoniem gebleven agenten krijgen via een andere juridische weg een (klein) deel van hun schade vergoed”, schrijft de rechtbank.