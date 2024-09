Celstraf geëist voor veroorzaken dodelijk ongeval in Utrecht

De 59-jarige automobilist die vorig jaar betrokken was bij een ongeluk op de Biltse Rading in Utrecht waarbij twee personen om het leven kwamen moet drie maanden de cel in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt.

Twee broertjes en hun oppas stonden vorig jaar april te wachten bij de oversteekplaats bij de Biltse Rading. Toen zij bij een groen licht wilden oversteken werd een van de jongetjes en de oppas geraakt door een auto die op dat moment door rood reed. Het jongetje en de oppas komen te overlijden.

“De nachtmerrie van iedere ouder is voor de ouders van het jonge slachtoffer die dag werkelijkheid geworden. Dat zijn broer getuige is geweest maakt dit alles zo mogelijk nog verdrietiger. Ook de kinderen van de oppas hadden hun moeder nog graag zoveel langer bij zich gehad. Twee gebroken gezinnen, elk op hun eigen manier”, zei de officier van justitie.

“Verdachte was dusdanig langdurig afgeleid dat de hele verkeerssituatie aan haar voorbij is gegaan”, aldus de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie meent dat er sprake is van dood door schuld.

Het Openbaar Ministerie eist 6 maanden gevangenisstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk tegen de 59-jarige vrouw uit Huizen voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Ook zou de vrouw twee jaar niet meer mogen rijden. De rechtbank doet volgende maand uitspraak.