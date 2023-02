Celstraffen tot vier jaar geëist tegen drie mannen voor mensenhandel en seksuele uitbuiting in Utrechts pand

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot vier jaar cel geëist tegen drie mannen die verdacht worden van mensenhandel. De mannen zouden ten minste vier vrouwen van buitenlandse afkomst seksueel hebben uitgebuit. De vrouwen werkten als prostituee en moesten ruim de helft van hun inkomsten afstaan. Het onderzoek werd in februari 2020 gestart, toen de gemeente een inval deed bij een pand in Utrecht.

Er waren meldingen binnengekomen van illegale en gedwongen prostitutie in het Utrechtse pand. Ook werd een actief bordeel aangetroffen. Na uitvoering onderzoek konden in maart 2021 drie Roemeense mannen van 41, 39 en 30 jaar oud worden aangehouden.



Niet alleen in Utrecht werden de slachtoffers aan het werk gezet. De vrouwen moesten zich verplaatsen tussen locaties in Utrecht, Amsterdam, Amstelveen en Hilversum.

Kwetsbare positie

De slachtoffers zijn vrouwen die hun thuisland zijn ontvlucht op zoek naar een inkomstenbron om hun familie te onderhouden. De slachtoffers van Roemeense of Zuid-Amerikaanse afkomst waren illegaal in Nederland, spraken de taal niet en hadden geen woonruimte of bankrekening. “Het gaat over vrouwen die vaak geen officiële status hadden, die bij de Nederlandse autoriteiten nergens bekend waren en als pakketjes werden doorgeschoten”, zo schetste de officier van justitie tijdens de zitting op 9 februari 2023.

‘Eigenlijk waren ze maar in één ding geïnteresseerd: hoeveel bracht de vrouw op’

Pooiers

De drie verdachten haalden de vrouwen naar Nederland om hier als prostituee te werken. De mannen verzorgden de reis, regelden een woonruimte, maakten advertenties, bepaalde de prijzen en regelden klanten. Ruim vijftig procent van de opbrengsten moesten de vrouwen afstaan. “Het zijn mannen die zelf niet of nauwelijks werkten maar die de vrouwen het –bij tijd en wijlen gevaarlijke- prostitutiewerk lieten doen en hun lichamen lieten uitwonen”, vertelt de officier van justitie. “Eigenlijk waren ze maar in één ding geïnteresseerd: hoeveel bracht de vrouw op.”

Gevangenisstraf

De mannen worden verdacht van mensenhandel en zijn schuldig aan deelname aan een criminele organisatie en mensensmokkel. Alles meewegende eist het OM vier jaar onvoorwaardelijk gevangenisstraf tegen de 41-jarige verdachte en drie jaar onvoorwaardelijke gevangenis tegen de 39- en 30-jarige verdachten. Voor drie medeverdachten, die ook verdacht werden van deelname aan een criminele organisatie, is vrijspraak gevraagd. Tegen deze verdachten was onvoldoende concreet bewijs dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het uitbuiten van vrouwen.

Het is nog niet duidelijk op welke datum de rechtbank uitspraak zal doen.