Centrale eindexamens geschrapt; schoolexamens nu leidend

De centrale eindexamens voor middelbare scholen gaan niet door vanwege het coronavirus. De examens zouden in mei worden gehouden, maar de schoolexamens zullen nu bepalen of leerlingen het diploma halen.

Minister Slob van Onderwijs zei goed te beseffen dat het een hele onzekere tijd is. De extra maatregelen tot 1 juni zorgden voor veel vragen rond de centraal schriftelijke eindexamens die vanaf 7 mei gehouden zouden worden. De praktijkexamens van VMBO-opleidingen zouden nog eerder beginnen. Grote groepen leerlingen moeten bij elkaar komen om deze examens te maken.

Eerder werd gemeld dat de schoolexamens kunnen doorgaan als het mogelijk is. Die zullen vaak op afstand worden gehouden. In een persconferentie op dinsdagmorgen werd gezegd dat de centrale eindexamens niet meer zijn vol te houden. Samen met alle onderwijsorganisaties is besloten om het centraal examen voor vmbo, havo, vwo en het gymnasium niet door te laten gaan.

Schoolexamens

De eindcijfers van leerlingen worden nu bepaald op basis van het schoolexamen. Tot begin juni kunnen de schoolexamens worden afgerond. Er wordt nog een uniforme zak- en slaagregeling opgesteld. De diploma’s zullen dezelfde waarde krijgen als in andere jaren.

Ook de deadline voor aanmelding voor vervolgstudies is een maand opgeschoven, zo hebben scholieren meer tijd om een studie te kiezen.

“Alle eindexamenleerlingen kunnen de komende tijd aan het werk blijven”, aldus Slob. “Dit zijn ingrijpende maatregelen in een onzekere tijd van crisis. “Doel is en blijft dat ook examenleerlingen goed worden begeleid. Ik wens alle leerlingen ouders en docenten veel sterkte en wijsheid toe.”