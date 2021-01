Champagne, vuurwerk, autobranden tijdens verder ‘rustiger’ oud en nieuw in Utrecht

Met champagne, maar ook met vuurwerk en autobranden is het nieuwe jaar ingeluid in Utrecht. Ook werd de Mobiele Eenheid eenmaal ingezet. De jaarwisseling is in de stad Utrecht rustiger verlopen dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de voorlopige rapportages van de politie, brandweer, boa’s en ambulance.

De jaarwisseling verliep echter niet zonder incidenten. Zo werden er in de stad 11 aanhoudingen verricht (ten opzichte van 38 vorig jaar), waren er 17 autobranden (vorig jaar 20) en moest de ME één keer worden ingezet (vorig jaar viermaal).

Anders dan anders

Burgemeester Dijksma: “Net als vele momenten afgelopen jaar, zag ook de jaarwisseling er deze keer een stuk soberder uit. Ik ben trots op de vele Utrechters die de overgang naar het nieuwe jaar thuis, in hele kleine kring hebben gevierd. Ook vind ik het fijn dat de jaarwisseling rustiger dan voorgaande jaren is verlopen. Tegelijkertijd is ieder incident er één te veel.”

Inzet nood- en hulpdiensten

Om de jaarwisseling in goede banen te leiden, waren er veel politieagenten, boa’s, brandweermensen en andere nood- en hulpdiensten op de been. Diverse incidenten konden in de kiem worden gesmoord. Zo werd een illegaal feest onder een viaduct van de A12 vroegtijdig ontdekt. Hier zijn 15 bekeuringen uitgedeeld. Op de Robijnlaan werd kortdurend de ME ingezet omdat groepen jongeren overlast veroorzaakten en een politievoertuig bekogelden met stenen. De inzet van de ME had het bedoelde effect, de groepen werden uit elkaar gedreven en de rust keerde terug.

De burgemeester bracht gedurende de nacht bezoeken aan alle vier de basisteams van de politie en de boa’s die de straat op gingen tijdens de jaarwisseling. In totaal zijn er zes meldingen binnengekomen van geweld tegen hulpverleners. Burgemeester Dijksma veroordeelt dit: “Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel en ook onbegrijpelijk. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de veiligheid in onze stad verdienen respect.”

Vrijwilligers

Ruim tweehonderd vrijwilligers hebben rond de jaarwisseling geholpen de verschillende Utrechtse buurten zo veilig en rustig mogelijk te houden. Zij surveilleerden ‘s avonds en ‘s nachts op straat en spraken buurtbewoners aan op hun gedrag. Tijdens een bezoek in Hoograven op oudjaarsavond complimenteerde burgemeester Dijksma vrijwilligers met hun inzet.

Vuurwerk

Ondanks het vuurwerkverbod was er het nodige vuurwerk te zien in Utrecht. “Hoe de jaarwisseling er zonder vuurwerkverbod uit had gezien weten we niet”, aldus burgemeester Dijksma. “We onderzoeken of het vuurwerkverbod en de andere maatregelen hebben bijgedragen aan deze relatief rustige jaarwisseling.” De uitkomsten van dit onderzoek volgen in het voorjaar.