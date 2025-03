Chauffeur van gekantelde vrachtwagen op snelweg bij Utrecht aangehouden voor rijden onder invloed

De chauffeur die maandag met zijn vrachtwagen kantelde op de A12 bij Utrecht is aangehouden voor rijden onder invloed. Door het ongeval raakte de weg geblokkeerd, waardoor er flinke files ontstonden.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 14.45 uur bij de knooppunt Lunetten. De vrachtwagen belandde op zijn kant en daarbij is olie uit het voertuig vrijgekomen. Meerdere hulpdiensten rukten uit om assistentie te verlenen.

Vanwege de geschaarde vrachtwagen werd onder meer de parallelbaan richting Den Haag afgesloten. Er ontstonden niet veel later lange files op de omliggende wegen. “Zo zien we dat naast de A12 er ook files op de A27 en A28 staan”, schreef Rijkswaterstaat. “Daarnaast loopt ook het onderliggend wegennet rond Utrecht langzaam vast. Zo staat op de Waterlinieweg richting de A12 ook een lange file.”

Onder invloed

Net iets na 18.00 uur slaagden de bergers erin de vrachtwagen weer overeind te krijgen. Het voertuig werd afgevoerd en daarna is het wegdek schoongemaakt. Om 22.30 uur was het incident afgehandeld.

De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden voor rijden onder invloed. Het is niet bekend onder invloed waarvan hij was.