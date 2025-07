Chirurgen in Utrecht kunnen binnenkort beter anticiperen op een mogelijk herseninfarct

Chirurgen van het UMC Utrecht kunnen door een nieuwe techniek het risico op een herseninfarct tijdens operaties eerder herkennen. Samen met onderzoekers van de TU Eindhoven heeft het ziekenhuis de nieuwe methode ontwikkeld. Het gaat voor nu nog om hersenoperaties, maar de techniek kan mogelijk ook voor andere operaties nuttig zijn.

Bij operaties aan hersenvaten bestaat het risico dat de doorbloeding van hersenweefsel tijdelijk stilvalt. Dat kan leiden tot een herseninfarct. Eerder hadden chirurgen nog geen hulpmiddel om een herseninfarct tijdens de operatie te zien. Dat is nu anders.

Andere operaties

De nieuwe techniek brengt de haarvaatjes in beeld, meet daarbij de hoeveelheid bloed in het hersenweefsel en laat live zien wat er gebeurt tijdens de ingreep. Chirurgen kunnen daardoor bijvoorbeeld direct zien of het hersenweefsel genoeg bloed krijgt tijdens het tijdelijk afsluiten van een bloedvat. “De techniek is snel, veilig en eenvoudig toe te passen tijdens de operatie”, schrijft het UMC Utrecht.

De nieuwe aanpak kan potentieel ook ingezet worden bij heel andere operaties, zegt neurochirurg Dara Niknejad. “Voor alle operaties waarbij de voortdurende doorbloeding van het weefsel van belang is, is dit nuttig. We hebben het nog niet geprobeerd, maar denk bijvoorbeeld aan een niertransplantatie: de chirurg kan meteen zien of het orgaan na transplantatie volledig doorbloed is. En ook voor transplantatie kan het orgaan beter worden beoordeeld.”

Verdere integratie

Jaarlijks ondergaan duizenden patiënten in Nederland een hersenoperatie vanwege tal van redenen. “Bij zulke operaties kan een tijdelijke afsluiting van een hersenbloedvat nodig zijn”, zegt het UMC Utrecht. De nieuwe techniek is in eerste instantie uitgetest op tien patiënten. Nu is het volgens het ziekenhuis tijd voor de volgende stap. Ze willen onderzoeken hoe de techniek ‘verder geïntegreerd kan worden in de operatiekamer’.