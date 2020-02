Circulair verbouwen? ‘Het kost tijd maar spreekt tot de verbeelding’

Het verduurzamen van je woning klinkt als een mooi doel, maar hoe makkelijk is het eigenlijk? En hoe ver kan je gaan in het circulair verbouwen van je eigen huis? Thijs Struijk besloot de antwoorden zelf te gaan zoeken en zijn oude huis in Utrecht duurzaam en circulair te gaan verbouwen. “Het grote geheim is de juiste timing.”

Struijk probeerde al langer duurzaam te leven en toen hij in 2006 in een oud huis in Nieuw Engeland ging wonen tikte hij tweedehands openslaande deuren en een houten vloer op de kop. “Dat was eigenlijk vooral een financiële keuze, maar het idee om met hergebruikte materialen te verbouwen was wel ontstaan.”

Toen de vraag speelde of hij moest verhuizen of uitbouwen was het tijd om daad bij woord te voegen: een verdieping bovenop het huis én direct van het gas af. De grote verbouwing startte in de zomer van 2018. Kort daarvoor had Struijk toevallig onderzoek gedaan voor de branchevereniging van architecten over circulair bouwen. Dus hij wist er al het een en ander van. “Door rekening te houden met de aanpasbaarheid van materialen en tweedehands grondstoffen zijn we aan de slag gegaan. Alles is op de schop gegaan.”

(tekst gaat verder achter de foto)

Hij had het geluk dat zijn buren al een verdieping bovenop hun huis hadden gebouwd en kon de tekeningen dus zo overnemen. Struijk belde bij Mike de overbuurman, tevens aannemer, aan en vertelde over zijn plan om te gaan verbouwen met tweedehands basismaterialen.

Struijk grinnikt: “Hij vond het een slecht idee, maar ik beloofde hem dat alle materialen aanwezig zouden zijn voordat hij moest beginnen. Ik had alle spullen op het internet in een week bij elkaar geklikt en met een vrachtwagen in een dag opgehaald. Als je eens wist wat er bij mensen in de tuin ligt. Zeker buiten de stad in schuurtjes. De aannemer kon in ieder geval aan de slag.”

Bijzondere sfeer

Hij kon spullen die hijzelf niet meer gebruikte verkopen en alles wat hij in huis haalde heeft een eigen verhaal. “Het kost wel veel meer tijd – je moet de materialen opknappen en toepassen – maar het spreekt wel tot de verbeelding. Zo zijn de dakbalken uit een heel oud huis in Nieuwerkerk en komen de kozijnen uit Heeze. Het geeft een bijzondere sfeer aan het huis, omdat je ziet dat alle materialen hebben geleefd.”

Struijk heeft gebruik kunnen maken van een subsidie en van duurzaamheidsleningen. “Ik ben eens op een bijeenkomst geweest en daar zeiden ze: als je iets gaat verbouwen in je huis, ga dan ook gelijk van het gas af.” Dirk-Jan, een andere goede bekende van Struijk, die installateur is, heeft vervolgens de vloerverwarming en warmtepompen aangelegd. Struijk besloot om met duurzame materialen die ‘ademen’ te isoleren zoals vlas en leem en niet met purschuim in de weer te gaan.

(tekst gaat verder onder foto)

Door de verbouwing van het hele huis te combineren in de lening kon hij die ook gebruiken voor een deel van de opbouw. “Het is ook te verantwoorden want een huis isoleren heeft alleen zin als je het hele huis doet.”

Daarnaast kreeg hij subsidie voor beide warmtepompen; een op het dak voor de warmte en een in de keuken voor warm water. Hij raadt iedereen aan om duurzaam en circulair hun huis te verbouwen, maar het is wel goed om te weten waar je aan begint. “Alles werkt en doet het, maar het is wel veel afwerken. Ik vind het natuurlijk ook leuk dat timmeren en zagen, maar het is soms wel even puzzelen. Je moet het doen omdat je het leuk vindt en het bijdraagt aan een systeemverandering. Het kost namelijk wel veel meer timing en denkwerk.”