Cirkels in Julianapark en Griftpark moeten Utrechters helpen anderhalve meter afstand te houden

In het Julianapark en het Griftpark in Utrecht komen cirkels in het gras om mensen te helpen anderhalve meter afstand te houden. De gemeente gaat de cirkels mogelijk al komend weekend aanbrengen.

Mensen die naar het park komen kunnen in de cirkels gaan zitten. Zo zijn ze er zeker van dat ze anderhalve meter afstand houden tot de buren. In onder meer Rotterdam zijn al tests gedaan met de cirkels. Daar lijken ze tot nu toe goed te werken.

Wethouder Kees Diepeveen zei dinsdag in de raadsvergadering dat de gemeente het aanbrengen van de cirkels wil opbouwen. Als het systeem in het Julianapark en het Griftpark succesvol blijkt, kunnen ook in andere parken cirkels komen.

Ben je van plan om naar het #park te gaan? #BBQ'en in het gras? Houd ook dan 𝐯𝐨𝐥𝐝𝐨𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐟𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 ⬅️1,5 meter➡️. Én zijn de #cirkels vol ⭕⭕, keer dan om‼️ #Alleensamen #samentegencorona pic.twitter.com/59XBRYDnhs — Rotterdam (@rotterdam) May 21, 2020

Cirkels helpen

Dat de cirkels helpen, is volgens gedragspsycholoog Chantal van der Leest goed te verklaren. Zij zei eerder deze week tegen EenVandaag dat mensen zich wel aan de anderhalve meter afstand willen houden, maar dat daar voortdurend aan denken heel veel energie kost. “Je wil bijvoorbeeld ook niet door rood lopen, en je bent in het park nog met allerlei andere dingen bezig. Nadenken over de 1,5 meter komt daar dan nog bij.”

Volgens Van der Leest helpen de cirkels ons om in te schatten wat anderhalve meter is. “Op het moment dat je zo’n visuele gids als de cirkels hebt hoef je er opeens helemaal niet meer over na te denken. Door de cirkels gaat het afstand houden helemaal op het automatische systeem.”