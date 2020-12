Cliënten van malafide zorgorganisatie uit Utrecht voor de rechter om fraude met pgb

Het Openbaar Ministerie heeft deels voorwaardelijke gevangenisstraffen en werkstraffen geëist tegen twee Utrechters en een Amsterdammer. Zij zouden als cliënt bij een malafide thuiszorgorganisatie in Utrecht fraude hebben gepleegd met persoonsgebonden budgetten (pgb). Mensen die zorg nodig hebben kunnen met dit pgb zorg inkopen.

Drie Utrechtse broers werden vorig jaar al in de zaak veroordeeld voor het runnen van de malafide thuiszorgorganisatie. De organisatie van de broers had meerdere cliënten die gebruikmaakten van zorg. De thuiszorgorganisatie verstuurde vervolgens valse facturen en declareerde meer geld dan waarvoor zorg was geleverd. De cliënten betaalden de facturen met hun door de overheid toegewezen pgb.

Celstraf

Tegen de drie verdachten zijn deels voorwaardelijke gevangenisstraffen van twaalf weken geëist, evenals werkstraffen tot 90 uur en voorwaardelijke boetes tot 1000 euro. Het OM denkt dat zij als cliënt jarenlang bij de fraude betrokken waren.

Volgens de officier van justitie wisten de verdachten dat ze met fraude bezig waren. Ze maakten namelijk afspraken met de thuiszorgorganisatie over de handelswijze. Ook kregen ze een deel van het illegaal verdiende geld contant uitbetaald.

Achttien anderen

Naast de drie verdachten die al voor de rechter moesten verschijnen, worden ook achttien andere cliënten vervolgd. Bij de beslissing om te vervolgen, is volgens het OM rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden.

Veel van de verdachten zijn daadwerkelijk kwetsbare personen die zorg nodig hebben. Onder meer het uitvoeren van een taakstraf is voor sommigen niet mogelijk. Ook hebben de verdachten vaak geen hoog inkomen.

Belangrijk

Het OM zegt het belangrijk te vinden om de hoofdverdachten en de cliënten te vervolgen. “Het moet duidelijk zijn dat misbruik van gemeenschapsgeld niet getolereerd wordt. Pgb-fraudeurs stelen immers geld dat beschikbaar is gesteld om een kwetsbare groep in een belangrijke zorgbehoefte te voorzien. Zowel grote als kleine vissen zullen hiervoor ter verantwoording worden geroepen.”

De rechtbank doet op 13 januari uitspraak. Tegen de veroordeling van de drie hoofdverdachten is door de verdediging hoger beroep ingesteld.