Club Poema toch niet failliet; rechter vernietigt vonnis

Club Poema werd vorige week dinsdag door de rechtbank failliet verklaard. De eigenaren lieten gelijk al weten dat die faillietverklaring op een misverstand berustte en gingen in verzet tegen de uitspraak. Volgens de eigenaren van Club Poema stond er inderdaad nog een rekening open, maar waren daarover met de andere partij al afspraken gemaakt. Een eerder ingeschakelde deurwaarder stapte zelfstandig toch naar de rechter om het faillissement aan te vragen. De rechter verklaarde Club Poema daarop failliet. De rechtbank concludeerde vandaag dat het verzet tegen het faillissement gegrond is. Daarmee is het faillissement teruggedraaid.

