CMU vraagt handhavers om oog voor Utrechtse ondernemers te blijven houden in moeilijke tijden

Centrum Management Utrecht (CMU) doet een beroep op Toezicht en Handhaving om oog voor de ondernemers te blijven houden in deze moeilijke en onzekere tijden. Daarmee wordt ook gedoeld op het commentaar van Café de Zaak over de verkoop van glühwein.

Café de Zaak aan de Korte Minrebroederstraat in de Utrechtse binnenstad verkocht de afgelopen periode glühwein. Dit was afgelopen week onderwerp van discussie. De glühwein die werd verkocht werd vervolgens op straat opgedronken. Handhavers van de gemeente hebben daarop het personeel aangesproken.

Het is volgens de gemeente namelijk niet de bedoeling dat Utrechtse horeca glühwein verkoopt. Met name niet als dat direct wordt opgedronken op straat. Alcohol drinken op straat is namelijk niet toegestaan.

De ondernemer van Café de Zaak was hier niet over te spreken. “De rijen bij de grootwinkelbedrijven zijn geen enkel probleem natuurlijk maar een paar mensen wachtend bij een kroeg of restaurant dat kan niet, en met een glühwein rondlopen al helemaal niet”, was te lezen op de Facebookpagina van het café.

Oproep

CMU doet nu dus een beroep op de handhavers. “We willen allemaal goede maatregelen nemen om de anderhalvemeterregel te waarborgen, maar we moeten ondernemers ook de ruimte bieden om te laten zien dat ze open zijn”, zegt Jeroen Roose-van Leijden van CMU.

Daarnaast zegt Roose-van leijden dat er momenteel gesprekken lopen met de gemeente. “Het is natuurlijk niet de bedoeling van ondernemers om een kerstmarkt op te zetten die uitnodigt tot verblijf. Maar ik begrijp wel dat ze zoeken naar mogelijkheden om bezoekers hun gastvrijheid te laten ervaren en bezig te blijven nu ze zelf gesloten zijn in een voor hen economisch zo belangrijke periode . Daar zijn het immers ondernemers voor. Er mag ook koffie, thee en warme chocolademelk worden verkocht als dat maar wordt meegenomen (take-away). Je kunt je afvragen in hoeverre de verkoop van glühwein voor take-away dan nog heel schadelijk is.”