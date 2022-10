CNN maakt videoreportage over Utrecht: ‘Toonbeeld van een duurzame stad’

Het Amerikaanse televisienetwerk CNN is op bezoek geweest in Utrecht. Burgemeester Sharon Dijksma vertelt in de videoreportage uiteraard over de fiets. CNN zegt dat Utrecht ‘een toonbeeld is van een duurzame stad’.

Hoewel CNN Utrecht wel aanduidt als een stad ‘net buiten Amsterdam’ is de reportage verder vol lof over de stad. Burgemeester Sharon Dijksma zou voorop lopen in de strijd tegen klimaatverandering. Natuurlijk wordt de grootste fietsenstalling aangehaald maar ook de vele zonnepanelen en het groene gebouw Wonderwoods worden genoemd.

De reportage is gemaakt in het kader van de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheik in Egypte. Die vindt in november plaats en burgemeester Sharon Dijksma zal daarbij aanwezig zijn.

The city of Utrecht in the Netherlands has been recognized as a model of sustainability — by some estimates, more than 90% of its residents use bicycles for transportation. pic.twitter.com/hZaOe0oXNz — CNN (@CNN) October 18, 2022

