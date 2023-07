Coalitieakkoord provincie Utrecht is rond met onder meer keuze voor woningbouw in Klein Rijnenburg

De partijen in de provincie Utrecht hebben na weken van onderhandeling een akkoord gesloten. Na de verkiezingsuitslag waarbij BBB de grootste werd, gaan uiteindelijk GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA als coalitie aan de slag. In het gepresenteerde akkoord staat onder meer de keuze voor Klein Rijnenburg waarbij er maximaal 25.000 woningen in de polder komen samen met een energielandschap.

Het coalitieakkoord ‘Aan de slag voor Utrecht’ staan de plannen waarmee de provincie de komende vier jaar aan de slag wil. Dit soort keuzes hebben regelmatig indirect of direct invloed op bewoners van de gemeente Utrecht, maar hebben nog vaker een gemeente-overstijgend karakter.

Hoewel het een akkoord is op hoofdlijnen – keuzes die nog verder uitgewerkt moeten worden – staan er wel al wat specifieke plannen in. Zo pleit de coalitie voor een combinatie van woningbouw en energielandschap in polder Rijnenburg. Daarbij gaan ze uit van het model Klein Rijnenburg waarbij er maximaal 25.000 woningen komen. Er wordt onderzocht of en hoe de bouw van woningen al voor 2035 kan beginnen.

Daarbij wordt ook gewezen op het belang van goede infrastructuur voor de komst van de woningen in de polder. Een nieuwe wijk moet namelijk goede fietsverbindingen en openbaar vervoer hebben. Het doortrekken van de nog te bouwen tramrails Merwedelijn of Papendorplijn is daarvoor een randvoorwaarde. Daar is een hoop geld voor nodig en er wordt dan ook naar het Rijk gewezen.

Andere ontwikkelingen

“De komende jaren zijn klimaat, de ontwikkelingen in het landelijk gebied, wonen en mobiliteit de grootste uitdagingen,” zeggen de partijen in het akkoord. De coalitie heeft de wens dat er 10.000 woningen per jaar gebouwd worden in de provincie. Ook moet er sterk worden ingezet op het opwekken van zonne- en windenergie. Het oplossen van netcongestie is ‘topprioriteit’. Ook moet er 1.500 hectare nieuw bos bij komen de komende jaren.

De coalitie is voorstander voor een alternatief voor de verbreding van de A27, waarvoor bomen in Amelisweerd gekapt zouden moeten worden. Daarvoor wordt er gekeken naar mogelijkheden binnen de bestaande bak.

Het onderwerp over beëdiging of verplaatsing van boerenbedrijven is in de stad Utrecht wellicht minder relevant, maar in de provincie des te meer. De coalitie schrijft dat de keuze tot beëindiging of verplaatsing van een boerenbedrijf aan de agrariër zelf is. “Het uitgangspunt is en blijft vrijwilligheid. Halverwege de coalitieperiode bekijken we hoe de situatie er in de gebiedsprocessen voor staat. Tot dat moment zetten we geen gedwongen onteigening in.”

Er staat nog veel meer in het akkoord, dat hier te lezen is (pdf).

Gedeputeerden

Huib van Essen blijft namens GroenLinks gedeputeerde en heeft onder meer de portefeuilles Energietransitie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Toezicht en Handhaving. De PvdA heeft Rob van Muilekom gevraagd voor een tweede periode. Hij blijft onder meer verantwoordelijk voor Wonen, Cultuur en Erfgoed en Vitale Samenleving. Mirjam Sterk blijft namens het CDA gedeputeerde met onder meer de portefeuilles Natuur en Landbouw, Transitie Landelijk Gebied en Groen Groeit Mee.

Twee nieuwkomers zijn André van Schie van de VVD en Has Bakker van D66. Van Schie is zelfstandig toezichthouder en adviseur en was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de VVD. Hij krijgt onder meer de portefeuilles Mobiliteit, Economie en Vergunningverlening. Has Bakker is momenteel raadslid in Utrecht en bestuursadviseur bij de Natuur en Milieufederaties. Hij krijgt onder andere de portefeuilles Financiën, Water en Bodem en Circulaire Samenleving.