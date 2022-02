Code geel afgekondigd in Utrecht vanwege harde windstoten

Vanwege mogelijke harde windstoten heeft het KNMI voor zondag code geel afgekondigd in de regio Utrecht. Het meteorologisch instituut verwacht dat de piek rond 20.00 uur arriveert.

Het KNMI verwacht ‘zware windstoten’ die een snelheid van 80 tot mogelijk 100 kilometer per uur kunnen bereiken. Het weeralarm geldt vanaf 20.00 tot 04.00 uur. “Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Volg weerberichten en waarschuwingen”, is te lezen op de website van het KNMI.

Vanwege storm Eunice, die vrijdag over Utrecht raasde, besloot NS het treinverkeer stil te leggen. Zaterdag reden er in een groot deel van het land ook nog geen treinen omdat het spoor op verschillende plekken beschadigd was.

Zondag meldt NS dat vrijwel alle treinen weer rijden. “Storingsploegen van ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt om zoveel mogelijk stormschade te herstellen. Dat is goed gelukt”, aldus de vervoersmaatschappij.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.