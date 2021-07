Code geel in regio Utrecht duurt nog zeker twee dagen, KNMI waarschuwt voor hagel en bliksem

Het KNMI heeft ook voor maandag en dinsdag onder meer in de regio Utrecht code geel afgekondigd vanwege de kans op stevige onweersbuien. Er kan lokaal in korte tijd veel neerslag vallen.

De weerswaarschuwing geldt dinsdag voor heel Nederland. In de ochtend blijft het volgens de huidige verwachtingen nog rustig in Utrecht. In de middag en de avond zouden de buien tot ontwikkeling komen. Later op de avond trekken ze weer over.

Het KNMI waarschuwt voor hevige regenval, ook hagel sluit het weerinstituut niet uit. Dit kan het verkeer en buitenactiviteiten mogelijk hinderen. Daarnaast is er kans op blikseminslag. Het KNMI raadt aan om open water te mijden en niet onder bomen te schuilen.

Ook dinsdag is code geel afgekondigd in de regio Utrecht. Dan worden namelijk dezelfde weersverschijnselen verwacht. Woensdag het hevige weer over zijn, volgens de weersverwachtingen.