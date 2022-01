Code geel in regio Utrecht vanwege dichte mist

Het KNMI heeft voor Utrecht code geel afgegeven vanwege dichte mist. Door de mist is het zicht plaatselijk soms minder dan 200 meter. Het KNMI en de politie waarschuwen dan ook voor gevaarlijke verkeersomstandigheden.

Het KNMI waarschuwt dat de mist kan zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. “Pas snelheid aan en houd voldoende afstand”, adviseert het meteorologisch instituut. “Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.”

Ook de politie waarschuwt voor de omstandigheden op de weg. “Pas je snelheid aan (de maximum snelheid is geen doel, maar een limiet) en voer verlichting (de schakelaar niet op ‘auto’)”, is te lezen in een tweet van de politie Midden-Nederland.

Code geel geldt sinds dinsdagochtend 7.00 uur en wordt zoals het er nu naar uitziet om 12.00 uur ingetrokken. In de loop van de ochtend en middag lost de mist volgens het KNMI geleidelijk op, ‘al kan deze op sommige plaatsen hardnekkig zijn’.