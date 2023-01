Code geel in regio Utrecht vanwege kans op gladheid

Het KNMI heeft voor onder meer de regio Utrecht code geel afgekondigd vanwege kans op gladheid. De waarschuwing geldt tot zondagmiddag.

“In de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg is het vooral op lokale wegen plaatselijk glad door sneeuwresten en/of door bevriezing van natte wegen”, is te lezen op de website van het meteorologisch instituut. De waarschuwing geldt vooralsnog vanaf zaterdag 12.00 uur tot en met zondag 12.00 uur.

Ook in Flevoland en in de kop van Overijssel is code geel afgekondigd. Dit is gedaan vanwege de dichte mist.

De verwachting is dat de temperatuur tot en met woensdag in Utrecht rond het vriespunt schommelt. Vanaf donderdag zou het weer iets warmer worden.