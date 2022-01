Code geel in regio Utrecht vanwege kans op gladheid

Tot het einde van de ochtend kan het plaatselijk glad zijn in de regio Utrecht. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd.

“Met name in het midden, oosten en noorden van het land kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte wegen, bruggen en stoepen”, is te lezen op website van het meteorologisch instituut. De gladheid zal aan het eind van de ochtend verdwijnen.

Het KNMI roept alle verkeersdeelnemer op het rijgedrag aan te passen. “Volg weerberichten en waarschuwingen.” Naast de regio Utrecht geldt code geel ook in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen.