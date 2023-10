Code geel in regio Utrecht vanwege mogelijke ‘felle’ onweersbuien

Het KNMI heeft voor een deel van de zondag code geel afgekondigd in de regio Utrecht. Reden hiervoor is dat er in de loop van de dag mogelijk ‘felle’ onweersbuien overtrekken die gepaard kunnen gaan met zware windstoten.

Met uitzondering van de Waddeneilanden geldt code geel in heel Nederland. “Vanmiddag trekken enkele onweersbuien noordoostwaarts over Nederland. Bij deze onweersbuien kunnen zware windstoten rond ongeveer 75 km/uur voorkomen”, is te lezen op de website van het KNMI.

In Utrecht geldt code geel tussen 15.00 en 19.00 uur. Plaatselijk kunnen er volgens het meteorologisch instituut ‘felle’ onweersbuien overtrekken. “Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.”