Code geel in regio Utrecht vanwege windstoten van maximaal 100 km/h

Het KNMI heeft voor maandag code geel afgekondigd in de regio Utrecht. De voorspelling is dat er zware windstoten van maximaal 100 kilometer per uur over de stad trekken.

De weerswaarschuwing geldt overigens in heel het land. Aan het eind van komende nacht komen er in het westen en noordwesten van Nederland zware windstoten voor, die in de loop van maandagochtend verder landinwaarts trekken.

De windstoten komen uit noordwestelijke richting. In de noordwestelijke helft van het land worden windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur verwacht. In Utrecht verwacht het KNMI met name windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur, maar er kunnen ook uitschieters van 100 kilometer per uur tussen zitten.

“Met name het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden”, aldus het meteorologisch instituut. Maandagmiddag nemen de windstoten geleidelijk weer af.