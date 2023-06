Code geel in Utrecht opgeschaald naar code oranje vanwege mogelijk zware onweersbuien

Er trekken dinsdagavond mogelijk zware onweersbuien over Utrecht waarbij ook hagelstenen van zo’n 2 centimeter uit de lucht kunnen vallen. Maandag was daarvoor nog code geel afgekondigd, maar dinsdag heeft het KNMI dat opgeschaald naar code oranje.

Vanaf ongeveer 15.00 uur trekken de zware onweersbuien volgens het meteorologisch instituut via het zuidwesten Nederland binnen. Vanaf 17.00 uur geldt code oranje in Utrecht. “Bij de buien kan veel neerslag in korte tijd vallen. Ook zijn hagelstenen van circa 2 centimeter mogelijk en plaatselijk kunnen zware windstoten van 80 kilometer per uur voorkomen”, is te lezen op de website van het KNMI.

Om 21.00 uur vervalt code oranje weer in Utrecht. Tot 22.00 uur geldt echter nog wel code geel. Via het noordoosten verlaten de buiten Nederland weer.

Droogte

Het KNMI waarschuwt dat er schade en gevaar kan ontstaan als gevolg van wateroverlast, grote hagelstenen, omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag.

Het groen in de stad daarentegen is door het uitblijven van regen op veel plekken al verlept geraakt en veel grasvelden zijn geel geworden. Er is al een maand geen neerslag gevallen en dus is het zeer droog. Mogelijk komt daar dinsdag dus verandering in.