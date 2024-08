Code geel in Utrecht vanwege kans op stevige onweersbuien en zware windstoten

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de regio Utrecht vanwege kans op stevige onweersbuien, zware windstoten en veel neerslag. De weerswaarschuwing geldt dinsdag en woensdag.



Dinsdag heeft het KNMI voor de oostelijke provincies van Nederland ook al code geel afgekondigd. “Vanmiddag wordt in het oosten drukkend warm […]. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid voelt deze hitte benauwd aan. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen zoals oververhitting en uitdroging.”

In de avond is er in deze oostelijke provincies kans op ‘enkele stevige onweersbuien’. In de de loop van de avond trekken deze buien verder het land in en doen zij mogelijk ook Utrecht aan. In Utrecht geldt code geel tussen 23.00 en 03.00 uur.

Het wordt woensdag naar alle waarschijnlijk ook iets minder warm dan het begin van deze week. Het KNMI verwacht dat het kwik niet verder stijgt dan zo’n 23 graden Celsius.