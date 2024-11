Code geel in Utrecht vanwege storm Conall

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor onder meer de regio Utrecht omdat later deze dag storm Conall over de stad raast. Het meteorologisch instituut waarschuwt voor zware windstoten.

Code geel geldt in Utrecht vanaf 17.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. “Vanaf het einde van de middag en vooral vanavond krijgen we met storm Conall te maken. Noord van de grote rivieren komen er dan zware windstoten voor”, schrijft het KNMI.

Deze windstoten kunnen in Utrecht oplopen tot een snelheid van 80 tot 100 kilometer per uur. In de kustgebieden is de verwachting dat daar nog 20 kilometer bovenop komt.

“Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden. Er is kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels.”

Code geel geldt in alle provincies, behalve in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.