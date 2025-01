Code geel van kracht vanwege gladheid op de weg in Utrecht

In zowat het hele land geldt code geel vanwege gladheid, en ook in Utrecht moet het verkeer oppassen. Het KNMI waarschuwt dat natte wegen mogelijk zijn bevroren, en dat zorgt voor gladde straten. Het verkeer kan daardoor hinder hebben.

Code geel is in Utrecht van kracht tot 12.00 uur ‘s Middags. Het kan zijn dat wegen niet glad lijken, maar dat wel zijn. Daarom is het volgens het KNMI raadzaam om voorzichtig te zijn op de weg. Dat geldt voor zowel fietsers als automobilisten.

Maandag- op dinsdagnacht en dinsdag- op woensdagnacht gaat het in de nacht nog vriezen. Daarna stijgen de temperaturen weer iets.