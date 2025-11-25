Code geel vanwege dichte mist in Utrecht

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor onder meer de regio Utrecht vanwege dichte mist. Volgens het instituut zorgt de mist vooral voor hinder in het wegverkeer.

Op de website van Rijkswaterstaat is te zien dat er op de snelwegen rond Utrecht meerdere files staan. Zo staat het verkeer onder meer stil bij knooppunt Oudenrijn en knooppunt Rijnsweerd.

“Ga je de weg op? Zet dan de juiste verlichting aan en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan”, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Code geel geldt in Utrecht van 08.00 tot 11.00 uur. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter, aldus het KNMI.