Code geel vanwege onweersbuien in Utrecht

Het KNMI heeft voor Utrecht code geel afgegeven vanwege onweersbuien. De weerwaarschuwing is van kracht tussen 16.00 en 19.00 uur.

Het KNMI waarschuwt plaatselijk voor onweersbuien, waarbij ook hagel en lokaal veel neerslag in korte tijd kunnen vallen. Ook kunnen er blikseminslagen en windstoten tot 75 kilometer per uur voorkomen. Code geel is behalve in Utrecht van kracht in Gelderland, Flevoland, Friesland, het Waddengebied en Noord-Holland.

Volgens het KNMI kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden van het weer. Het instituut gaf vrijdag ook al code geel af voor de regio Utrecht.