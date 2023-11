Code geel voor kans op zware windstoten vrijdag in Utrecht

Het KNMI heeft voor Utrecht vrijdagmiddag en -avond code geel afgegeven. De weerwaarschuwing is van kracht door de kans op zware windstoten.

Het KNMI waarschuwt vooral voor hinder voor het verkeer en buitenactiviteiten. Code geel geldt tussen 15.00 en 21.00 uur.

De windstoten komen vooral voor als er buien vallen en kunnen landinwaarts 75 tot 90 kilometer per uur zijn. De wind komt uit het noordwesten en neemt later in de avond af.

Code geel geldt behalve voor Utrecht ook voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen. Aan zee en bij het IJsselmeer kunnen windstoten van 110 kilometer per uur voorkomen.