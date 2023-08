Code geel voor stevig onweer in Utrecht

Het KNMI heeft voor Utrecht code geel afgegeven vanwege stevige onweersbuien die donderdagmiddag kunnen vallen. Er worden windstoten verwacht van tussen de 60 en 70 kilometer per uur.

Het KNMI meldt dat de onweersbuien voor kunnen komen in het westen, midden en zuiden van het land. Naast windstoten is er kans op hagel en veel regen in korte tijd.

Code geel geldt voor Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. De weerwaarschuwing is afgegeven voor donderdag van 12.00 tot 18.00 uur. Vanavond verdwijnen de meeste buien weer.