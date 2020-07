Coffeeshop Gallery Colorado aan de Vlampijpstraat sluit de deuren

Coffeeshop Gallery Colorado aan de Vlampijpstraat op het bedrijventerrein Cartesiusweg gaat sluiten. De exploitant en de gemeente Utrecht konden het niet eens worden over de huurprijs.

De huurder van de coffeeshop en de gemeente hebben de afgelopen maanden onderhandeld over de hoogte van de huur voor de grond. “We hebben langdurig gesprekken gevoerd met de huurder om te komen tot een uitkomst die voor allen aanvaardbaar was. Uiteindelijk is het verschil in de getaxeerde huurprijzen te groot gebleken om te kunnen komen tot overeenstemming”, is te lezen in een raadsbrief van de gemeente.

De gemeente wil via een deskundige een marktconforme huurprijs vaststellen. Een te lage huurprijs zou namelijk geïnterpreteerd kunnen worden als het verlenen van staatssteun aan een coffeeshop. “Andersom kan juist worden gesteld dat de gemeente bij een te hoge huurprijs geld verdient aan de verkoop van cannabis.”

Spreiding

De gemeente probeert al langer om de coffeeshops over de stad te verspreiden, waardoor de overlast afneemt. De ligging op een bedrijventerrein zou daarom ook gunstig zijn.

“Wij begrijpen de wens van uw raad om te zorgen voor voldoende aanbod van coffeeshops in de stad. Wij vinden het daarom ook spijtig dat we hebben moeten besluiten om het door de exploitant gedane voorstel af te wijzen en de huurovereenkomst op te zeggen”, aldus de gemeente.