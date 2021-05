Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg in Utrecht per 1 juni afgeschaft

De gemeente Utrecht gaat de collectieve sluitingstijden op de Amsterdamsestraatweg afschaffen. De sluitingstijden op het middenstuk werden in 2016 ingevoerd om overlast tegen te gaan, maar de gemeente wil nu om verschillende redenen de sluitingstijden per 1 juni opheffen.

Bij het instellen van de maatregel werd al aangegeven dat het inzetten van collectieve sluitingstijden een zwaar middel is “dat met zorgvuldigheid moet worden toegepast”. De overlast in het gebied nam afgelopen vijf jaar af, wat ertoe leidde dat de gemeente de ondernemers vorig jaar weer wat verruiming van de openingstijden heeft gegeven. De gemeente heeft nu dus besloten om de collectieve sluitingstijden per 1 juni 2021 op te heffen.

Bij dat besluit is gekeken naar een aantal factoren. Zo wilde de gemeente de sluitingstijden alleen afschaffen als omwonenden erop kunnen vertrouwen dat de overlast niet terugkeert. De maatregel was volgens de gemeente zeer effectief en het verruimen van de openingstijden vorige zomer heeft niet tot veel klachten geleid. Het beeld kan door de coronamaatregelen wat vertekend zijn, maar de gemeente benadrukt dat horecabedrijven vorige zomer tot half oktober wel geopend waren.

Samenstelling

Volgens de gemeente speelt ook de samenstelling van woningen en bedrijven een rol in de afname van de overlast. “Enkele bedrijven die veel overlast veroorzaakten zijn gesloten. Dit wekt bij mij het vertrouwen dat het oude patroon de afgelopen vijf jaar dermate is doorbroken, dat we kunnen terugkeren naar een situatie waarin het toepassen van dit zware middel niet nodig is”, schrijft burgemeester Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente denkt dat het helemaal loslaten van de sluitingstijden kan leiden tot een toename van overlast, maar de sluitingstijden hadden als doel om onacceptabele overlast te voorkomen. “Van criminele activiteiten zal mogelijk overlast uitgaan, maar anderzijds is het voor personen en/of bedrijven die zich met criminaliteit bezighouden juist belangrijk dat deze activiteiten niet in het oog springen”, schrijft de burgemeester.

Tekst loopt door onder de foto

“Tegen criminaliteit en/of het faciliteren daarvan kan zonder meer handhavend worden opgetreden. Daarvoor zijn andere, meer gepaste middelen dan een algemeen sluitingstijdengebod, zoals het betrokken pand sluiten of een verleende vergunning intrekken.” De gemeente komt met een meerjarenplan waarin maatregelen staan die het woon- en ondernemersklimaat op de Amsterdamsestraatweg op termijn moeten verbeteren. Dat plan moet los worden gezien van de redenen waarvoor de sluitingstijdenmaatregel is genomen, vindt Dijksma.

Corona

De gemeente heeft tot slot laten meewegen dat ondernemers het zwaar te verduren hebben gehad door de coronamaatregelen. “Het belang van de ondernemers om de geleden schade enigszins goed te maken is dan ook groot. Dit betekent dat zij waar mogelijk, ruimte moeten krijgen om omzet te kunnen draaien. Dit uiteraard wel zonder dat daarbij tekort wordt gedaan aan de andere belangen, zoals die van de omwonenden.”

“Het belang van de ondernemers om de schade enigszins goed te maken is groot”

Verschillende middelen

Niet alleen de gemeente en politie moeten zich inzetten om te voorkomen dat de overlast in het gebied terugkeert, ook de ondernemers zelf, de vastgoedeigenaren en omwonenden zijn “van cruciaal belang”, stelt burgemeester Dijksma.

De gemeente zet zelf ook verschillende middelen in: toezichthouders en handhavers zullen de eerste tijd extra surveilleren, omwonenden kunnen bij overlast tot 23.00 uur het nummer van de overlasttelefoon bellen en het melden in de slim melden-app van de gemeente. Ook komt er een klankbordgroep voor bewoners, pandeigenaren en ondernemers.

Inspanningen

Burgemeester Dijksma richt zich in het bijzonder nog tot de ondernemers op de Amsterdamsestraatweg. Ook van hen worden inspanningen verwacht om de verbeterde situatie te houden zoals die nu is.

“Ik benadruk dat bij onaanvaardbare overlast vanuit specifieke bedrijven onverminderd handhavend zal worden opgetreden. Daarnaast blijft het opnieuw instellen van collectieve sluitingstijden een mogelijkheid, mocht de overlastsituatie verslechteren tot het niveau dat het in eerste instantie noodzakelijk maakte om dit zware middel in te zetten.”

Omwonenden

Omwonenden zeggen zich grote zorgen te maken dat de verbeterde situatie door het afschaffen van de collectieve sluitingstijden tenietgedaan wordt en de overlast terugkeert.

De burgemeester zegt begrip te hebben voor die zorgen, maar “de belangen van alle partijen in de Amsterdamsestraatweg afwegend, vind ik het op dit moment echter niet redelijk deze maatregel nog langduriger in te zetten. […] Ik reken erop dat we samen met bewoners, pandeigenaren en ondernemers ervoor kunnen zorgen dat de Amsterdamsestraatweg een straat is en blijft waar het prettig wonen, ondernemen en verblijven is.”