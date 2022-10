College over weghalen van krijtprotest bij stierentekening: ‘Achteraf gezien had andere afweging gemaakt moeten worden’

Het Utrechtse college van B&W vindt dat ‘een andere afweging’ gemaakt had moeten worden bij het verwijderen van krijtprotesten op het Brusselplein in augustus. In het kader van de Vuelta-start in Utrecht was daar een 3D-schildering van een stier te zien, maar actievoerders vonden dat daarmee dierenleed werd verheerlijkt.

De 3D-tekening werd in augustus op het Brusselplein aangebracht in aanloop naar de start van wielerronde La Vuelta in Utrecht. Activisten brachten uit protest met krijt teksten aan rond de afbeelding, waarmee ze duidelijk wilden maken dat ze stierenvechten een vorm van dierenleed vinden. De gemeente besloot vervolgens om de teksten rondom de tekening nog dezelfde ochtend te verwijderen.

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren vroeg het college van B&W waarom besloten is om de krijtteksten te verwijderen. “Waarom en op basis van welke regelgeving heeft de gemeente de teksten verwijderd? Voor zover wij weten is het aanbrengen van krijt in de openbare ruimte namelijk toegestaan”, stelde de partij.

Het college van B&W zegt nu dat dat niet zo had gemoeten. “Er is in de ochtend nadat de teksten waren aangebracht melding gemaakt van kwetsende teksten in de openbare ruimte. Volgens ons beleid worden deze dan – wanneer mogelijk – verwijderd”, legt het college bij de beantwoording van de vragen uit. “Achteraf gezien had hierbij een andere afweging gemaakt moeten worden. De teksten namen stelling tegen het fenomeen stierenvechten en hadden in die context beoordeeld moeten worden.”

‘Niet willen promoten’

Overigens geeft Utrecht Marketing aan het te betreuren als de indruk is ontstaan dat ze het stierenvechten wilden promoten. “De betreffende 3D-tekening was een initiatief van Utrecht Marketing. Utrecht Marketing heeft aangegeven dat de kunstenaar aan de slag is gegaan met de opdracht om fietsen, Nederland/Utrecht en Spanje visueel, aantrekkelijk en herkenbaar samen te brengen”, aldus het college van B&W. “Uiteraard heeft Utrecht Marketing nooit op enige wijze het stierenvechten willen promoten. Als die indruk desondanks is ontstaan betreurt Utrecht Marketing dat.”

