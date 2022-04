College voor de Rechten van de Mens: ‘Beoordeel neutraliteit boa op handelen en niet op hoofddoek’

Het College voor de Rechten van de Mens roept op om de neutraliteit van boa’s te beoordelen op het handelen en niet op het dragen van religieuze uitingen. Hiermee reageert het College op de uitspraak van de minister van Justitie en Veiligheid, die zei dat boa’s geen hoofddoek, tulband of keppel mogen dragen. Ook in Utrecht werd in de gemeenteraad gesproken over deze kwestie.

Zo hadden de raadsleden in november 2021 een motie aangenomen waardoor handhavers en toezichthouders religieuze uitingen mochten dragen. Sindsdien ligt het onderwerp ook in de landelijke politiek op tafel. Utrecht besloot eind januari om het plan voorlopig uit te stellen.

Vorige maand zei Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, dat boa’s geen religieuze uitingen mogen dragen tijdens het werk. De uniformen moesten, net zoals die van de politie, neutraal zijn.

Stigmatiserend

Het College voor de Rechten van de Mens roept nu op om de neutraliteit en onpartijdigheid van boa’s te beoordelen op basis van het gedrag en handelingen, en dus niet op basis van het dragen van bijvoorbeeld een keppel, hoofddoek of tulband. “De aanname dat mensen die zichtbaar religieus zijn hun functie niet onpartijdig kunnen uitoefenen is stigmatiserend en bovendien niet effectief”, aldus het college.

Tot slot zegt het College voor de Rechten van de Mens dat het besluit van de minister vooral gevolgen heeft voor vrouwen. “Een verbod op het dragen van religieuze symbolen of kleding zal in de praktijk vooral vrouwen en meisjes treffen die het dragen van een hoofddoek als een religieuze plicht zien.” Een grote groep vrouwen zou hierdoor belemmerd worden in hun maatschappelijke participatie en financiële zelfstandigheid.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.