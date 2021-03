College voor de Rechten van de Mens geeft Utrecht compliment voor toegankelijkheid verkiezingen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft Utrecht gecomplimenteerd met de toegankelijkheid van de stemlocaties voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. Uit een analyse van meldingen die gedaan werden bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen blijkt dat Utrecht stemlocaties had die goed toegankelijk waren voor mensen met een beperking.

Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College, concludeert op basis van de meldingen dat de verkiezingen in Nederland nog steeds niet volledig toegankelijk zijn, maar complimenteert Utrecht. “Het College ziet echter ook dat er op verschillende plaatsen hard wordt gewerkt aan meer toegankelijkheid. Zo waren er bijvoorbeeld in Utrecht en Amersfoort extra toegankelijke stemlokalen, waarbij gebruik werd gemaakt van de input van ervaringsdeskundigen”, aldus van Dooijeweert.

“Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is niet alleen erg waardevol, maar ook een belangrijke verplichting van het VN-verdrag handicap. Dit soort initiatieven juicht het College daarom toe.”

Fysieke toegankelijkheid

Het College voor de Rechten van de Mens kreeg in totaal 132 meldingen over stemlokalen door heel Nederland. Bijna de helft van de meldingen (49,2 procent) ging over structurele problemen, zoals de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen.

Mensen met een lichamelijke beperking maakten bijvoorbeeld melding van te hoge drempels, zware deuren of gladde rolstoelhellingen.

Corona

De rest van de meldingen was coronagerelateerd en ging bijvoorbeeld over het briefstemmen. Sommige melders die in de risicogroep vallen maar niet boven de 70 jaar oud zijn, voelden zich niet veilig genoeg om naar een stemlokaal te gaan of hadden geen stemlokaal in de buurt dat eerder open was. Een deel van hen, 17,4 procent, besloot uit vrees voor hun gezondheid niet te gaan stemmen.

Andere meldingen gingen over dat stemlokalen niet coronaproof waren, bijvoorbeeld omdat mensen niet genoeg afstand hielden. Sommige melders vonden het vervelend dat ze ter identificatie hun mondkapje af moesten zetten.