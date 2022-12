College voor de Rechten van de Mens: Utrecht discrimineerde niet bij huisvesting statushouders

De gemeente Utrecht heeft geen verboden onderscheid op grond van ras gemaakt bij de maatregel om sociale huurwoningen alleen toe te wijzen aan statushouders. Dat laat het College voor de Rechten van de Mens weten. De gemeente had zelf om het onderzoek gevraagd.

Eerder dit jaar besloot de gemeente om sociale huurwoningen alleen beschikbaar te stellen voor statushouders. Andere woningzoekenden – op noodgevallen na – hadden daarmee het nakijken. Deze verregaande maatregel werd genomen om achterstanden van de gemeente in te lopen en volle opvanglocaties in Nederland te ontlasten. Via deze manier kregen honderden statushouder sneller een woning in Utrecht.

De gemeente sprak van een onorthodoxe stap, waar ook kritiek op kwam. Bij Artikel 1, het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, kwamen meerdere meldingen binnen van inwoners die zich ongelijk behandeld voelden. De gemeente besloot daarop om bij het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek te vragen naar het eigen handelen.

Indirect onderscheid

Dat college heeft onderzocht of er een verboden onderscheid is gemaakt op grond van ras. Hoewel het College voor de Rechten van de Mens betreurt dat deze actie nodig was, menen de onderzoekers wel dat de maatregel te rechtvaardigen is. Volgens het college was de maatregel proportioneel omdat er geen alternatieven waren en omdat de maatregel zo kort mogelijk van kracht is geweest. De maatregel wordt daarom als ‘passend’ omschreven.

Er wordt volgens de onderzoekers wel indirect onderscheid gemaakt op grond van ras, omdat in de praktijk de actie vooral nadelig is voor woningzoekenden met een Nederlandse afkomst. Indirect onderscheid is echter niet altijd verboden, dat ligt aan de specifieke maatregel. Zoals hierboven al beschreven staat is deze maatregel volgens de onderzoekers te rechtvaardigen. Het college geeft wel mee dat de overheid de zorgplicht heeft om voor iedereen in Nederland voldoende woningen te realiseren.