College wil proberen om het dragen van keppeltjes en hoofddoeken toch mogelijk te maken voor Utrechtse boa’s

Utrechtse boa’s kunnen in de toekomst wellicht toch keppeltjes, hoofddoeken en andere religieuze uitingen gaan dragen. Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten te gaan onderzoeken of dit door middel van een aanpassing van de kledingvoorschriften voor boa’s mogelijk is. De maatregel werd tot nu toe afgehouden vanwege moties in de Tweede Kamer en een ‘dringend beroep’ van minister van justitie Dilan Yeşilgöz.

In november vorig jaar werd in de Utrechtse gemeenteraad een motie aangenomen waarmee het voor handhavers en toezichthouders mogelijk is om religieuze uitingen, zoals bijvoorbeeld een hoofddoek of keppel, te dragen. Sindsdien ligt het onderwerp ook bij de landelijke politiek op tafel. De Tweede Kamer nam in december twee moties aan: één die vraagt om het verbieden van hoofddoeken voor boa’s en één die vraagt om landelijke regelgeving voor een neutraal uniform voor de handhavers. Utrecht besloot daarom eind januari om het plan voorlopig uit te stellen. In juni kwam de minister met de zogeheten richtlijn lifestyle-neutraliteit, waarin ze een ‘dringend beroep’ deed op boa’s om religieuze uitingen te vermijden.

Ondanks deze ontwikkelingen in de Tweede Kamer wil het college toch gaan kijken of een uitvoering van de motie van vorig jaar mogelijk is. Hiervoor wil het onderzoeken of het mogelijk is om de kledingvoorschriften voor Utrechtse boa’s aan te passen, zodat zij bij hun standaard uniform religieuze uitingen kunnen dragen.

Uniform

Dat zit zo: het boa-uniform heeft een aantal vastgelegde kenmerken die niet zomaar door een gemeente gewijzigd kunnen worden. Over toevoegingen aan dit standaardmodel is volgens het college echter niks vastgelegd, wat ruimte biedt voor eventuele religieuze uitingen. Dit zou betekenen dat een handhavers of toezichthouders bijvoorbeeld een eigen hoofddoek of keppel mogen dragen, op het moment dat zij in uniform zijn. Daaraan zouden omwille van de veiligheid en herkenbaarheid wel bepaalde eisen, zoals kleur, gesteld worden.

Het college gaat op 15 november in gesprek met boa’s over het thema religieuze uitingen en wil door middel van digitale werkbezoeken lessen trekken uit de ervaringen van Londen en Antwerpen met het onderwerp. In Londen wordt ruimte geboden voor religieuze uitingen bij handhavers, in Antwerpen heeft men juist afgezien van deze maatregel.