Column over tramaanslag Utrecht gekozen tot Radiomoment van 2019

De emotionele radiocolumn van cabaretier Peter Heerschop over de tramaanslag in Utrecht is gekozen tot radiomoment van 2019. Dat werd zondag bekend gemaakt in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

Van Heerschop las zijn column eind maart voor op Radio 538. Hij sprak daarin zowel zijn woede als verdriet uit. Tijdens het voorlezen werd Van Heerschop emotioneel toen hij refereerde aan Roos, het 19-jarige meisje dat omkwam tijdens de tramaanslag. “Roos is 19, iets jonger dan mijn dochter. Roos is alle dochters. Een man van 28 is alle zonen, een man van 49 is alle vaders. […] De dader is een onmens, hij is alle hufters”, aldus van Heerschop.

De jury van Het Radiomoment bestaat uit dj’s en presentatoren van verschillende radioprogramma’s. Van Heerschop vindt het een grote eer dat zijn moment gekozen is tot Radiomoment van 2019. “Heel liefdevol, heel mooi. Dankjewel”, zegt hij na de bekendmaking.

Beluister de column van Van Heerschop hieronder.